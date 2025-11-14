東レが後場急上昇している。午後１時ごろに上限を６３００万株（自己株式を除く発行済み株数の４．２０％）または５００億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これを好感した買いが流入している。取得期間は１１月１７日から来年５月３１日までで、資本効率の改善を加速させるのが狙い。また、１１月２８日付で自社株１億２７００万株（消却前発行済み株数の７．７８％）を消却するとした。 同時に発表した９月中