東レ<3402.T>が後場急上昇している。午後１時ごろに上限を６３００万株（自己株式を除く発行済み株数の４．２０％）または５００億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これを好感した買いが流入している。取得期間は１１月１７日から来年５月３１日までで、資本効率の改善を加速させるのが狙い。また、１１月２８日付で自社株１億２７００万株（消却前発行済み株数の７．７８％）を消却するとした。



同時に発表した９月中間期連結決算は、売上高１兆２３４３億円（前年同期比４．６％減）、純利益３６９億３５００万円（同３３．５％減）だった。衣料用途を中心に繊維事業は堅調に推移したものの、機能化成品、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリングの各事業で市況低迷や在庫調整の影響があった。



なお、２６年３月期通期業績予想は、上期の業績動向や事業環境などを踏まえて売上高を２兆６７００億円から２兆６３００億円（前期比２．６％増）へ下方修正したが、純利益は８２０億円（同５．２％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS