インフロニア・ホールディングスは後場上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆１３１０億円から１兆１３３０億円（前期比３３．７％増）へ、営業利益を６９６億円から７１５億円（同５１．６％増）へ、純利益を５１０億円から５５４億円（同７０．９％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を４８円から５５円へ引き上げ年間配当予想を８５円（前期６０円）とし