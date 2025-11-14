インフロニアは上げ幅拡大、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

インフロニア・ホールディングス<5076.T>は後場上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆１３１０億円から１兆１３３０億円（前期比３３．７％増）へ、営業利益を６９６億円から７１５億円（同５１．６％増）へ、純利益を５１０億円から５５４億円（同７０．９％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を４８円から５５円へ引き上げ年間配当予想を８５円（前期６０円）としたことが好感されている。国内建築工事における追加工事の獲得に加えて、三井住友建設の経営統合効果などを織り込んだ。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高４２４５億６００万円（前年同期比１１．５％増）、営業利益２３６億９５００万円（同６５．２％増）、純利益２４５億５８００万円（同３．０倍）だった。建築、土木、舗装、インフラ運営の各事業で売上高が伸長。投資資産の評価益計上なども寄与した。



