金の延べ棒に実在する事業者名の刻印を入れて正規品と偽って販売したとして、警視庁は14日までに、詐欺容疑などで中国籍の会社役員ら男女8人を逮捕した。3〜7月に約95億円を売り上げたとみられる。捜査関係者への取材で分かった。