ヤプリが大幅反発している。１３日の取引終了後に２５年１２月期の単独業績予想について、営業利益を７億５０００万円から８億３０００万円（前期比５０．７％増）へ、純利益を８億３０００万円から９億２０００万円（同２２．９％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６円から７円へ引き上げ年間配当予想を１３円（前期無配）としたことが好感されている。 売上高は６２億円（前期比１２．５％増）の従来見通しを据え