ヤプリ<4168.T>が大幅反発している。１３日の取引終了後に２５年１２月期の単独業績予想について、営業利益を７億５０００万円から８億３０００万円（前期比５０．７％増）へ、純利益を８億３０００万円から９億２０００万円（同２２．９％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６円から７円へ引き上げ年間配当予想を１３円（前期無配）としたことが好感されている。



売上高は６２億円（前期比１２．５％増）の従来見通しを据え置いたものの、契約体系の見直しによるサーバー費用の削減が進んだほか、費用対効果の見直しを通じて効率的な広告運用を進めた結果、広告費の削減を実現したことが要因としている。なお、第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高４４億５５００万円（前年同期比９．１％増）、営業利益７億２３００万円（同５０．７％増）、純利益７億１５００万円（同９．６％増）だった。



同時に、ＬＩＮＥミニアプリの開発に強みを持つチューズモンスター（福岡市中央区）の株式を取得し子会社化すると発表した。ヤプリの既存サービスであるアプリやＷｅｂの事業に加えて、ＬＩＮＥミニアプリ事業が加わることで、顧客接点の最大化を図るのが狙い。同件により２５年１２月期第４四半期から連結財務諸表作成会社となるが、連結業績予想数値は単独業績予想数値と重要な相違はないと見込まれるため開示していないという。



出所：MINKABU PRESS