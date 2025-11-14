早稲の水田が広がる地に、大隈重信が東京専門学校を創立したのは1882年。その後、早稲田大学と呼ばれるようになり、多くの学生、教授たちの集う地として発展し、今も多くの老舗が残る。今回は、学生はもちろん近隣のビジネスマンも通うカフェを厳選しました。コロナを乗り越えた早大生の集いの場『喫茶ぷらんたん』＠早稲田2階席に上がると壁や梁の至るところに感謝を伝えるペナントが並んでいた。“春のように温かい店でありたい