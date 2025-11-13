13日朝、横浜市の店舗兼住宅内で29歳の女性が意識のない状態で見つかり、死亡した事件で、警察は同居していた74歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。13日午前8時前、横浜市神奈川区の飲食店が併設された住宅から「人を殺した」などと110番通報があり、警察官が駆けつけると志田碧さん（29）が室内で意識のない状態で倒れているのが見つかりました。志田さんは病院に搬送されましたが、その後、死亡しました。警察は、通報した飲食店