細田守監督を絶賛しまくる斉藤由貴「表現の仕事をしている上で、完璧を目指す、隙のない高みを目指すということのすごく重要さを感じるんですね。そういう意味でも（細田監督の）いちファンとしてすごく触発されましたし、感動いたしました」こう語り細田守監督（58）に熱い眼差しを向けたのは、女優の斉藤由貴（59）だ。11月５日、東京・上野の東京国立博物館・表慶館で、細田監督の新作アニメ『果てしなきスカーレット』のジャパ