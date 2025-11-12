米沢市によりますと、12日の午後4時10分ごろ、山形県米沢市三沢地内でクマ1頭が目撃されました。クマの体長はおよそ1メートルとみられています。 【写真を見る】近くに病院や幼稚園も米沢市三沢でクマ1頭目撃市が注意呼びかけ（山形） 人への被害はないということです。 現場近くには病院や幼稚園もあります。 市は、付近を通過する際は注意するよう呼びかけています。