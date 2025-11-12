城南進学研究社が後場に上げ幅を急拡大した。同社は１２日正午、記念配当の実施と株主優待制度の拡充を発表し、材料視された。期末一括配当予想について、これまで公表していた普通配当５円に社内体制刷新を記念した２円の記念配当を加え、７円に増額修正した。前期は無配だった。株主優待制度では保有株式数の区分を見直し、３月末時点で１００株以上５００株未満を保有する株主にはＱＵＯカード１０００円分、５００株以