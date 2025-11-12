本日11月12日（水）、『相棒 season24』第5話「昭和100年」が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！今回は、昭和元年×2025年――“時を超えてつながった2つの殺人”に特命係が挑むストーリー。過去に封印された真実が100年の時を経て暴かれる？『相棒』ならではの壮大かつ緻密なミステリーが展開する。◆昭和“初”の殺人事件から100年…昭和元年から数えて100年目、つまり“昭和100年”となる2025年。名門大学