『相棒』シリーズ初出演の黒崎レイナ、特命係と不敵に対峙！タメ口で杉下右京をにらみ「証拠は？」

本日11月12日（水）、『相棒 season24』第5話「昭和100年」が放送される。

【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！

今回は、昭和元年×2025年――“時を超えてつながった2つの殺人”に特命係が挑むストーリー。

過去に封印された真実が100年の時を経て暴かれる？ 『相棒』ならではの壮大かつ緻密なミステリーが展開する。

◆昭和“初”の殺人事件から100年…

昭和元年から数えて100年目、つまり“昭和100年”となる2025年。

名門大学・榮明大学の事務局長の刺殺体が発見され、被害者の遺留品の中から「昭和百年の同志へ」と記された古びた手紙が見つかる。

その手紙を書いたのは、“昭和”という元号が制定された1926年12月25日の夜に殺害された――つまり、“昭和初の殺人事件”の被害者だ。

奇しくも彼は榮明大学の初代理事長の秘書であり、遺体が発見されたのは現・事務局長と同じ場所。

つまり、“昭和元年と昭和100年、同じ大学の職員が、同じ場所で殺害された”ということに。

その奇妙な符号に興味を抱いた杉下右京（水谷豊）と亀山薫（寺脇康文）は、捜査を開始。

問題の手紙には“自分に代わって隠蔽された真実を告発してほしい”という願いがしたためられていたが、100年前の被害者が未来の後進に告発を託した事件とは？ そして、この告発状が暴く、現在と過去、2つの殺人の真相とは？

◆黒崎レイナ、『相棒』初出演！

そんな第5話で、事件の鍵を握る大学理事長一族の令嬢・若松令華を演じるのが、『相棒』シリーズ初出演となる若手実力派・黒崎レイナ。

『仮面ライダーエグゼイド』（2016〜2017年／テレビ朝日）西馬ニコ／ライドプレイヤー役で注目され、以降もドラマ『初めて恋をした日に読む話』（2019年／TBS）など話題作に次々と出演。

今年も『私の夫と結婚して』（Amazon Prime Video）、『UNREAL-不条理雑貨店-』（テレビ大阪）、『I,KILL』（WOWOW）など活躍を重ねている。

本作では、「私も犯人捜しに協力させて」などと“タメ口”で特命係に持ちかける、怖いもの知らずの令華を堂々体現。

水谷豊、寺脇康文をはじめとするベテラン揃いの『相棒』キャストに囲まれながら、“長回し”シーンにも果敢に挑んだ。

黒崎演じる令華は「祖父なら手紙について知っているかも」と、特命係に前理事長の若松寛（堀内正美）を引き合わせるなど特命係の捜査に協力する。しかし、その一方で予告映像には「じゃあ証拠は？」と不敵な笑みを浮かべつつ右京をにらみつける姿も。

彼女が豹変した理由とはいったい？ はたして令華は事件にどうかかわっているのか？