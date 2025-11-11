『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、会社員の男性（48）から「娘の人生がAIに喰われる前に助けてください」という依頼が届く。2人の娘さん（中学３年生と中学１年生）が何の迷いもなく、学校の提出物や発表を人工知能で仕上げているため、どんな大人になるのかが心配なのだという。真栄田賢（スリムクラブ）探偵からAIについての所感を求められたデーモン特命局長は、「AIはいずれ世界を征服するよ」と断言…！