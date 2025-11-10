人気コスメブランド「ルミアグラス」から、待望のマスカラ「スキルレスアイラッシュ」が2025年11月27日（木）に新登場。テクニックいらずで理想の仕上がりが叶う“スキルレス設計”を採用し、ブランドの定番「スキルレスライナー」と同色展開で、目もとの統一感を簡単に実現できます。忙しい朝も迷わず、洗練されたワントーンアイが完成する新アイテムです。 ルミアグラス初の“スキルレス”マスカラが誕生 「スキ