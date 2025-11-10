ルミアグラスの新作マスカラ「スキルレスアイラッシュ」登場♡テクいらずで美まつげに

人気コスメブランド「ルミアグラス」から、待望のマスカラ「スキルレスアイラッシュ」が2025年11月27日（木）に新登場。テクニックいらずで理想の仕上がりが叶う“スキルレス設計”を採用し、ブランドの定番「スキルレスライナー」と同色展開で、目もとの統一感を簡単に実現できます。忙しい朝も迷わず、洗練されたワントーンアイが完成する新アイテムです。

ルミアグラス初の“スキルレス”マスカラが誕生

「スキルレスアイラッシュ」は、誰でも簡単に美しい仕上がりを叶える“スキルレス設計”を採用したマスカラ。

小型ブラシで塗りやすく、ダマになりにくい粘度設計により、自然なセパレートとロングカールが持続します。さらに14種の美容液成分*¹を配合し、メイクしながらまつげをケア。

使うたびにうるおいとハリを与え、健やかで上向きなまつげに導きます♡

ワントーン設計で“抜け感アイ”を簡単に

アイライナーと同色の4色展開で、まつげとラインの統一感を実現。カラー選びに迷わず、目もと全体をナチュラルに整えます。

01.Perfect Black（パーフェクトブラック）：艶やかで深みのある理想のブラック。

02.Roast Brown（ローストブラウン）：ビター感のある大人ブラウン。

03.Chestnut Brown（チェスナットブラウン）：肌になじむ優しいブラウン。

04.Smore Greige（スモアグレージュ）：軽やかに映える透明感グレージュ。

価格は2,860円（税込）。公式オンラインストアおよびAmazon公式ストアで発売されます。

毎日のメイクに“迷わない美しさ”を

カラー選びも使い方も悩まない「スキルレスアイラッシュ」は、忙しい女性の味方。スキルレスライナーと組み合わせれば、目もと全体が調和し、自然で上品な印象を演出します。

塗るたびに自信が生まれ、まつげも気持ちも整う―そんな“新しい日常美”を、ルミアグラスのマスカラで体験してみませんか♪