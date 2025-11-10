プロ野球楽天の元監督で野球解説者のデーブ大久保氏（58）が、2025年11月6日にユーチューブを更新し、今オフ大リーグに挑戦する村上宗隆内野手（ヤクルト、25）を独自分析し、ロサンゼルス・ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）よりも優れていると指摘した。「ドジャースの日本人の評価はすごい」ヤクルトは8日、村上の大リーグ移籍のため、ポスティングシステムの申請を行ったと発表した。スポーツ紙によると、交渉期間は