ｆｏｎｆｕｎが３日続伸している。午後１時ごろ、持ち分法適用会社でＭ＆Ａ・相続・事業承継に関する総合サービス事業を展開するＭ＆ＡＤＸが、Ｍ＆Ａ仲介事業の大型案件を１件成約したと発表しており、好材料視されている。契約規模は３億円で２５年１１月に売り上げ計上するという。なお、ｆｏｎｆｕｎは現在単独決算を行っており、同件が業績に与える影響はないとしている。 出所：MINKABU PRESS