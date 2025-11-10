日本アクアは大幅安。前週末７日取引終了後に発表した第３四半期累計（１～９月）単独決算は売上高が２４２億８８００万円（前年同期比１６．７％増）、営業利益が１７億４０００万円（同１４．４％増）だった。主力の「戸建部門」でシェア拡大に取り組んだほか、「建築物部門」では半導体工場やデータセンター、商業施設、高層マンションなどの新設案件を着実に獲得。両部門とも収益を伸ばし、全体を大きく押