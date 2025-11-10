タムラ製作所は後場急騰している。上昇率が１４％を超える場面もあった。１０日午後１時ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を引き上げた。売上高予想は前回予想の１１２０億円から１２００億円（前期比５．２％増）、営業利益予想は４６億円から５０億円（同３．８％減）としており、業績見通しの改善を好感した買いを引き寄せている。特に北米でＡＩの広がりを背景と