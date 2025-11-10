タムラは後場急騰、データセンター関連製品の需要が伸び通期営業益予想を引き上げ

タムラ製作所<6768.T>は後場急騰している。上昇率が１４％を超える場面もあった。１０日午後１時ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を引き上げた。売上高予想は前回予想の１１２０億円から１２００億円（前期比５．２％増）、営業利益予想は４６億円から５０億円（同３．８％減）としており、業績見通しの改善を好感した買いを引き寄せている。特に北米でＡＩの広がりを背景とし、電源分配ユニット（ＰＤＵ）や無停電電源装置（ＵＰＳ）向け大型トランス・リアクタを中心としたデータセンター関連製品の需要が大きく伸びた。



なお、最終利益予想は据え置き。持ち分法適用関連会社である合肥博微田村電気の株式を合弁先に譲渡する予定であり、９月中間期に特別損失として関係会社整理損失引当金繰入額１２億円を計上した。９月中間期の売上高は５８１億８９００万円（前年同期比１０.９％増）、営業利益が２８億８４００万円（同７３．７％増）、最終利益が３億１９００万円（同６６．１％減）だった。



出所：MINKABU PRESS