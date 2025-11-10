午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２２３、値下がり銘柄数は３４０、変わらずは４５銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、石油・石炭、鉱業、金属製品など。値下がりで目立つのはその他製品、サービス、水産・農林など。 出所：MINKABU PRESS