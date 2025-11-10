デンカは大幅高。約２カ月ぶりに年初来高値を更新した。この日午前１１時ごろ、上期（４～９月）連結決算を発表。売上高は１９６６億９９００万円（前年同期比１．２％減）、営業利益は９７億４０００万円（同３．８％増）だった。電子・先端プロダクツ部門で販売数量が想定よりも増加し、従来予想（売上高１９５０億円、営業利益７０億円）から上振れして着地した。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS