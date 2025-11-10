７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７４．８０ドル高の４万６９８７．１０ドルと反発した。ハイテク株の下落を受けて下げ幅が４００ドルを超える場面があったが、終盤に持ち直した。米政府機関の一部閉鎖が解除されるとの期待が広がり、主力株に対して買い戻しが入った。ナスダック総合株価指数も下げ幅を縮小した。 コカ・コーラ＜KO＞やシェブロン＜CVX＞、シャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が堅調推移