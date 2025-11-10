７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７４ドル高 政府機関閉鎖の解除期待が広がる ７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７４ドル高 政府機関閉鎖の解除期待が広がる

７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７４．８０ドル高の４万６９８７．１０ドルと反発した。ハイテク株の下落を受けて下げ幅が４００ドルを超える場面があったが、終盤に持ち直した。米政府機関の一部閉鎖が解除されるとの期待が広がり、主力株に対して買い戻しが入った。ナスダック総合株価指数も下げ幅を縮小した。



コカ・コーラ＜KO＞やシェブロン＜CVX＞、シャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が堅調推移。イオンＱ＜IONQ＞とオクロ＜OKLO＞が買われ、ＭＰマテリアルズ＜MP＞とグローバス・メディカル＜GMED＞が急伸した。一方、ＩＢＭ＜IBM＞やキャタピラー＜CAT＞、ナイキ＜NKE＞が値を下げ、オラクル＜ORCL＞やイーライ・リリー＜LLY＞が冴えない展開。セレスティカ＜CLS＞やブロック＜XYZ＞、アーチャー・アビエーション＜ACHR＞が株価水準を切り下げ、ユビキティ＜UI＞やプリモ・ブランズ＜PRMB＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は４９．４６ポイント安の２万３００４．５３と続落した。アルファベット＜GOOG＞やテスラ＜TSLA＞、ブロードコム＜AVGO＞が軟調推移。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やギリアド・サイエンシズ＜GILD＞が安く、ＩＲＥＮ＜IREN＞やトレード・デスク＜TTD＞が下値を探ったほか、サンラン＜RUN＞やナビタス・セミコンダクター＜NVTS＞、くら寿司ＵＳＡ＜KRUS＞が急落した。半面、メタ・プラットフォームズ＜META＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞がしっかり。インテル＜INTC＞やスターバックス＜SBUX＞が値を上げ、パランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞やロビンフッド・マーケッツ＜HOOD＞、マイクロストラテジー＜MSTR＞が堅調。サンディスク＜SNDK＞やエクスペディア・グループ＜EXPE＞が大幅高となった。



出所：MINKABU PRESS