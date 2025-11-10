アメリカのトランプ大統領は9日、関税収入の「配当」として、国民1人当たり少なくとも日本円で30万円以上を支給する考えを示しました。トランプ大統領は自身のSNSに「関税に反対する人たちは愚か者だ。私たちは何兆ドルもの収入を得ていて、まもなく37兆ドルという莫大（ばくだい）な国債の返済を始める」と投稿しました。そのうえで「高所得者を除くすべての人に、少なくとも一人当たり2000ドル＝日本円で30万円の配当が支払われ