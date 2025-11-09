年末が近づくと、毎年恒例の「年末調整」の書類提出が始まります。医療保険や生命保険の控除証明書、住宅ローン控除の申請書類、転職した方なら前年の源泉徴収票など、準備に追われている方も多いのではないでしょうか。年末調整とは、1年間の所得税額を確定し、毎月の給与から差し引かれていた源泉徴収額との過不足を精算する手続きです。2025年（令和7年）は、基礎控除や給与所得控除の見直し、新設される控除などがあり、結果的