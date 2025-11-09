◆イタリアセリエＡ▽第１１節パルマ２―２ミラン（８日）パルマの日本代表ＧＫ鈴木彩艶は８日、ミラン戦で左手指を負傷し、年内最後の活動となる国際親善試合・ガーナ戦（１１月１４日・豊田ス）、ボリビア戦（同１８日・国立）への日本代表招集を辞退する可能性が高まった。後半３７分、相手選手とピッチで接触し、左手の指を負傷した。試合は３位の強豪相手に勝ち点１を獲得したが、試合後にパルマの広報部長が「パルマ市内