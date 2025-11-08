「パジェロ」ベースで快適性アップ防衛省は2025年10月14日、「1/2tトラック」28台と、高機動車2台のウクライナへの発送を完了したと発表しました。【カッコいい！】これがウクライナでも活躍する「自衛隊パジェロ」です（写真）日本はウクライナがロシアに侵攻を受けて以降、101台の自衛隊車両を提供していました。2024年10月に行われた日本とウクライナの防衛相会談では、それに加えて約30台の追加提供で合意しており、今回発