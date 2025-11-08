ソフトバンク・中村晃外野手が８日、インスタグラムを更新。１歳の息子が国指定難病の「乳児てんかん性スパズム症候群」で闘病中であることを明かした。中村は「昨年９月に生まれた息子について少しお話ししたいと思います」と切り出し、「生まれてから５ヶ月の時にてんかんを発症。沢山の方の協力の元、治療に励み、なかなか原因の特定が難しく、治療も難航しこの１年、染色体、遺伝子、ＭＲＩなどの今出来る検査をし、県外