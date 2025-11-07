波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）に出演中の子役・池村碧彩のインタビューコメントが公開された。 参考：竜馬（向井康二）が薫（波瑠）に相談？『フェイクマミー』第5話先行カット 本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリ