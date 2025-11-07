経営再建中の日産自動車が発表した２０２５年９月中間連結決算は最終利益が２０００億円を超える大幅赤字となった。世界的な販売不振と米国の高関税政策に加え、半導体不足という新たな懸念材料もあり、「三重苦」に陥っている。リストラ策の進捗（しんちょく）に自信を見せているが、再建できるかどうかは依然として不透明だ。（高村真登）国内も悪化「複数の課題に直面し、不安定な環境が続く中、業績回復に集中的に取り組ん