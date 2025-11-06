「ハローキティ」の真っ赤なリボンが、大きな貯金箱になってやってきた。お部屋に置いておくだけで、キティちゃんの存在感抜群のキュートアイテムをチェック！☆かわいいビジュアルを楽しめる貯金箱やキーホルダーをチェック！（写真14点）＞＞＞サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」のインテリアにもなるかわいい貯金箱「サンリオ ハローキティ 貯金箱 エッジー Sanrio」が新登場♪本アイテムはキティちゃんのトレードマー