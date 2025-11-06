（C）2025SANRIO CO.，LTD.TOKYO JAPAN(L)

「ハローキティ」の真っ赤なリボンが、大きな貯金箱になってやってきた。お部屋に置いておくだけで、キティちゃんの存在感抜群のキュートアイテムをチェック！

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」のインテリアにもなるかわいい貯金箱「サンリオ ハローキティ 貯金箱 エッジー Sanrio」が新登場♪
本アイテムはキティちゃんのトレードマークのリボンが大きくなった、とってもキュートな貯金箱。キティちゃんのBIGなリボンにちょこんと乗っかってる姿がかわいすぎです♪　リボンに身を任せるキティちゃんの後ろ姿も楽しんで。

サイズは8×10×6cm、底にコインの取り出し口が配置されている。
キティちゃんと一緒なら貯金も楽しめそう。置いておくだけでお部屋のインテリアにもおすすめ！

そしてぷくっとした立体感がかわいい、「サンリオ ハローキティ ぷっくりったいプチボールチェーン キーホルダー」にもご注目。
ぷくっとしたさわり心地の良さと、クリア感のあるデザインが魅力的で、千鳥格子、ヒョウ柄、ゼブラ柄、日焼けバージョンとラインナップも豊富なので集めて飾りたくなっちゃいます♪
バッグやポーチなどに付けて可愛さをプラスしちゃおう！

どちらのアイテムも「パーフェクトワールドトーキョー」にてお取り扱い中。
ぜひチェックしてみてね。

