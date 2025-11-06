「せんちゃんが芸人仲間を家に呼んでお酒を飲んでいたのが、バーを始めたきっかけなんです」と語るのは、お笑いコンビ「クールポコ。」の小野まじめ。五反田の路地裏で「せんbar」というバーを相方のせんちゃんと一緒に経営している。【写真】クールポコ。がコンビで経営、芸人もバイトする『せんBar』芸人とバーの比率は「8対2」「最初はせんちゃんのお母さんが“経営なんてできるの？”と心配していたんです。でも“相方の小野と