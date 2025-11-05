■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １１月０５日１５３円５４～５６銭（▼０．０４） １１月０４日１５３円５８～６０銭（▼０．７２） １０月３１日１５４円３０～３２銭（△０．８７） １０月３０日１５３円４３～４５銭（△１．３８） １０月２９日１５２