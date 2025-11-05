米大リーグのパドレスは4日（日本時間5日）、ダルビッシュ有投手（39）が右肘の靭帯再建手術を受けたと発表。全治12〜15カ月を要するとされ、来季は「全休する見込み」としている。球団によると、人工靱帯を用いた手術を10月29日に受け成功、術後の経過は良好という。今後のリハビリ計画については「チームと選手が協議して決定します」としている。ダルビッシュも自身のX（旧ツイッター）を更新。「先週水曜日にDr.Meister