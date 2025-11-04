いわてグルージャ盛岡(JFL)は4日、MF中村充孝(35)が2025シーズン限りで現役を引退すると発表した。大阪府出身の中村は、2009年に市立船橋高から京都サンガF.C.へ加入。創造性のあるプレーでファンを魅了し、2013年には鹿島アントラーズへ完全移籍した。鹿島ではJ1リーグ、ナビスコカップ(現ルヴァンカップ)、天皇杯、AFCチャンピオンズリーグの優勝などを経験。2020年にモンテディオ山形へ渡り、岩手には2022年から所属して