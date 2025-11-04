日経225先物は11時30分時点、前日比20円高の5万2490円（+0.03％）前後で推移。寄り付きは5万2360円と、シカゴ日経平均先物清算値（5万2565円）を下回る形で、売りが先行して始まった。現物の寄り付き後ほどなくして5万2080円とナイトセッションでつけた安値（5万2090円）水準まで下押す場面もみられた。ただし、売り一巡後は急速に切り返しプラス圏を回復すると、中盤にかけて5万2700円まで上げ幅を広げた。終盤にかけては5万245