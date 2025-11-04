完全栄養食を開発・販売するベースフード社は、汁ありカップラーメンの「BASE RAMEN（ベースラーメン）」シリーズを立ち上げ、「鶏ガラ醤油」「味噌」の2フレーバーを発売した。製造は寿がきや食品。当初はECで販売開始し、コンビニやスーパーへの展開も予定。このほど開いた発表会の席上、ブランドを担当するマーケティング部の溝口究氏は「夕食や夜食にも罪悪感なく食べてもらえれば」とアピールした。「BASE FOOD」ブランドの購