モロッコで開催中のU-17女子ワールドカップ。優勝を目指したU-17日本女子代表の戦いは、ベスト8で終わることになった。リトルなでしこは、グループステージを2勝1分で突破すると、決勝トーナメント1回戦ではコロンビアを4-0で撃破。だが、1日に行われた北朝鮮との準々決勝に1-5で敗れて、敗退が決まった。シュート数でも9対24と圧倒された。そうしたなか、韓国紙『OSEN』は、こう伝えていた。「『韓国より100倍優れている！』北朝