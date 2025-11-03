ソウル市内で交差点を歩いていた日本人の親子に、飲酒運転の車が信号無視で突っ込みました。50代の母親は死亡し、30代の娘は軽いけがをしました。【映像】破損した白の車（事故現場）2日夜10時頃、ソウル市の東大門駅付近の交差点で観光で訪れていた日本人の親子が歩いて渡っていたところ、信号無視をした車が突っ込み衝突しました。50代の母親は心肺停止の状態で搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。30代の娘は