現役時代に近鉄、中日などでプレーしたスポーツ評論家の金村義明氏が８日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。交流戦でチーム打率２割８厘と状態の上がらない阪神打線について持論を展開した。３、４日の西武戦（甲子園）で坂本誠志郎捕手が代打起用されたことに触れ「ピンチヒッターの最後のところで坂本。切り札ではないですよ」と明かした。阪神は森下、佐藤、大山のクリーンアップを中心に強力打線を