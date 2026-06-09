巨人が勝負の夏場に向けて暑さ対策を進めている。５月下旬から東京Ｄの試合前練習で場内の温度を４度上げた。体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」が目的で、選手は練習から大粒の汗を流している。少し涼しめの蒸し風呂に入っているような感覚だった。５月２６日、空調設定が２６度に切り替わると知らず、いつもどおりに長袖のワイシャツで試合前練習が行われているグラウンドに降りると、選手の熱気もあってか夏場の屋外球場のよ