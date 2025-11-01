将棋の藤井聡太竜王＝名人、王位、棋王、王将、棋聖＝に佐々木勇気八段が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負第３局が１日、京都市右京区の総本山仁和寺（にんなじ）で指し継がれ、先手の藤井が８５手で勝利。３戦３勝として、５期連続５度目のタイトル、そして渡辺明九段、羽生善治九段に続き史上３人目となる永世竜王の資格獲得に王手をかけた。午前９時、後手・佐々木の封じ手が開封されリスタートした。５５手目で藤井が４３分