サーティワン×すみっコぐらし♡クリスマス限定アイスケーキが登場！

この冬、サーティワン アイスクリームから、すみっコぐらしの世界観がぎゅっと詰まったクリスマス限定ケーキが登場します♡「すみっコぐらし クリスマス パレット6」は、みんなで集まるパーティーシーンをイメージしたかわいいデザイン。人気フレーバーが詰まった特別仕様で、見ても食べても楽しめるアイスケーキです。モバイルオーダーでの予約も可能なので、忙しい年末にもぴったり♪

すみっコたちが仲良くパーティーを楽しむ姿をイメージした「すみっコぐらし クリスマス パレット6」。

ふんわり優しい色合いのデザインに、キャラクターごとのフレーバーが彩りを添えます。台紙やフィルムにもすみっコ＆みにっコたちが登場し、見た目もキュート。

付属のピックでデコレーションすれば、クリスマスのテーブルが一気に華やぎます♪

予約はスマホで簡単♪ モバイルオーダーも対応

今年はおうちでゆっくり過ごす方にも嬉しい、モバイルオーダーでの予約が可能。

予約期間は10月31日（金）10:00～12月23日（火）正午まで、お渡し期間は12月20日（土）～12月25日（木）。

店舗での予約も受け付けており、受け取りもスムーズです。モバイルオーダー実施店舗は公式サイトで確認できます。

数量限定販売のため、早めの予約がおすすめです♡

「なんでもいきものカフェ」表参道にオープン♪よこみぞゆりの世界が広がる

商品情報と魅力をチェック

すみっコぐらし クリスマス パレット6



価格：4,500円（税込）

ふんわり赤を基調にしたクリスマスらしいデザインで、冬の食卓にぴったり。人気フレーバーを組み合わせたケーキは、すみっコファンはもちろん、家族や友人とのシェアにもおすすめです。

種類：全1種

サイズ：5号サイズ（直径約16cm×高さ約5cm）

見た目のかわいさだけでなく、味わいも本格的なサーティワンの「すみっコぐらし クリスマス パレット6」。

家族や友人と囲むひとときに、やさしい甘さと笑顔を添えてくれる特別なケーキです。数量限定のため、気になる方はお早めにチェックしてみてくださいね♪