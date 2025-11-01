サーティワン×すみっコぐらし♡クリスマス限定アイスケーキが登場！
この冬、サーティワン アイスクリームから、すみっコぐらしの世界観がぎゅっと詰まったクリスマス限定ケーキが登場します♡「すみっコぐらし クリスマス パレット6」は、みんなで集まるパーティーシーンをイメージしたかわいいデザイン。人気フレーバーが詰まった特別仕様で、見ても食べても楽しめるアイスケーキです。モバイルオーダーでの予約も可能なので、忙しい年末にもぴったり♪
サーティワン×すみっコぐらしの夢コラボケーキ♡
すみっコたちが仲良くパーティーを楽しむ姿をイメージした「すみっコぐらし クリスマス パレット6」。
ふんわり優しい色合いのデザインに、キャラクターごとのフレーバーが彩りを添えます。台紙やフィルムにもすみっコ＆みにっコたちが登場し、見た目もキュート。
付属のピックでデコレーションすれば、クリスマスのテーブルが一気に華やぎます♪
予約はスマホで簡単♪ モバイルオーダーも対応
今年はおうちでゆっくり過ごす方にも嬉しい、モバイルオーダーでの予約が可能。
予約期間は10月31日（金）10:00～12月23日（火）正午まで、お渡し期間は12月20日（土）～12月25日（木）。
店舗での予約も受け付けており、受け取りもスムーズです。モバイルオーダー実施店舗は公式サイトで確認できます。
数量限定販売のため、早めの予約がおすすめです♡
「なんでもいきものカフェ」表参道にオープン♪よこみぞゆりの世界が広がる
商品情報と魅力をチェック
すみっコぐらし クリスマス パレット6
価格：4,500円（税込）
ふんわり赤を基調にしたクリスマスらしいデザインで、冬の食卓にぴったり。人気フレーバーを組み合わせたケーキは、すみっコファンはもちろん、家族や友人とのシェアにもおすすめです。
種類：全1種
サイズ：5号サイズ（直径約16cm×高さ約5cm）
すみっコぐらしと迎える、甘くて幸せなクリスマス♡
見た目のかわいさだけでなく、味わいも本格的なサーティワンの「すみっコぐらし クリスマス パレット6」。
家族や友人と囲むひとときに、やさしい甘さと笑顔を添えてくれる特別なケーキです。数量限定のため、気になる方はお早めにチェックしてみてくださいね♪