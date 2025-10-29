心躍るホリデーシーズンにぴったりの、ベルアメールの期間限定ショコラコレクションが登場しました♡贅沢なチョコレートの香りと美しいデザインが融合したスイーツたちは、大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にも最適。華やかなパレショコラ、キュートなベアモチーフ、心温まるノエルケーキまで、冬の甘い魔法をお届けします。 ベルアメールの期間限定ショコラ