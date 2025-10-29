聖夜を彩るベルアメールの期間限定ショコラ♡贅沢な甘さで特別なひとときを

心躍るホリデーシーズンにぴったりの、ベルアメールの期間限定ショコラコレクションが登場しました♡贅沢なチョコレートの香りと美しいデザインが融合したスイーツたちは、大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にも最適。華やかなパレショコラ、キュートなベアモチーフ、心温まるノエルケーキまで、冬の甘い魔法をお届けします。

ベルアメールの期間限定ショコラが登場

今年のコレクションは、贅沢なショコラに加え、華やかなデザインとこだわりのパッケージが魅力。

「ノエルパレショコラ5枚」(2,160円)は、個性豊かな5種のチョコレートが織りなす絶妙なハーモニーを堪能できる人気の詰め合わせ。

また、「ノエルオーナメント」(540円)はツリーに飾れるチョコレートで、ブーツやベアなど可愛いモチーフがホリデー気分を盛り上げます♪

さらに、「サパンドショコラ」(2,484円)は、ツリーやブッシュドノエルをモチーフにしたアソート。キャラメルやクランチなど多彩な食感が楽しめる贅沢な逸品です。

【アンテノール×阪神梅田限定】バター香るフィナンシェ＆ディップクリームセット

ギフトにぴったりなベアシリーズ＆限定アソート♡

愛らしいベアモチーフのギフト「ペアプチギフト」(1,188円)や「ベアアソート」(2,160円)は、見た目の可愛さと上質な味わいを兼ね備えた人気シリーズ。

また、ミニサイズの「ノエルミニマンディアン」(2,700円)は、星やブーツなどの限定デザインを詰め合わせた華やかな一箱です。

贈り物には、「ノエルガトー＆パレショコラ」(3,240円)や、全17種を詰め合わせた「ノエルスペシャルアソート」(7,020円)もおすすめ。

どのギフトも、開けた瞬間に笑顔があふれるような華やかさと上品な味わいが魅力です♡

ノエルパレショコラカレンダー2025でカウントダウンを♪

12月1日から25日まで、1日1枚ずつショコラを楽しめる「ノエルパレショコラカレンダー2025」(10,800円)が今年も登場。

25種のパレショコラが入った豪華なカレンダーは、クリスマスまでの日々を特別に彩ります。予約はベルアメール公式オンラインショップおよび全国の店舗で受付中。数量限定なのでお早めに♪

甘く華やかなベルアメールの期間限定ショコラで、心ときめく冬を♡

華やかなデザインと繊細な味わいが魅力のベルアメールの期間限定コレクション。どのアイテムも、ひと口ごとに幸せな時間を届けてくれます。

クリスマスギフトとしても、ご褒美スイーツとしてもぴったりなラインアップ。この冬は、ベルアメールのショコラで“甘く輝くひととき”を過ごしてみてはいかがでしょうか♡