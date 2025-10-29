高市早苗内閣発足前、自公連立解消時には「キーパーソン」と言われていた国民民主党玉木雄一郎代表。しかしその後、賛意を示していたはずの「議員定数の削減」についてたった1日で意見を翻すなど、その姿勢に非難が集まっている。【写真】玉木雄一郎氏が溺れた不倫相手グラドルの“ピチピチT”姿国民民主党の支持率は低下日本維新の会の吉村洋文代表も、出演した『ひるおび』（TBS系）で「すぐ変わりますね。ちょっと前まで